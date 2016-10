The Walking Dead tendrá 8a temporada

CIUDAD DE MEXICO, 17 de octubre.- Aún sin estrenar su séptima temporada, los creativos de la serie The Walking Dead anunciaron que el programa será renovado para una octava entrega, la cual se estrenaría en 2017.

“Gracias, familia, son los mejores”, puede leerse en un gif que la serie compartió en su cuenta de Twitter, uno de los medios por los que la noticia fue dada a conocer.

“Hay más en el camino. Temporada 8. Llegando en 2017”, concluye el mensaje que causó furor entre los fans.

The Walking Dead es una serie estadounidense de la cadena AMC, la cual es emitida en México por el canal de paga FOX; asimismo, es uno de los shows más vistos en las plataformas de televisión por streaming.

En el programa, el protagonista, Rick Grimes, es el líder de un grupo de personas que lucha por sobrevivir en un mundo postapocalíptico, en el que los zombies y los villanos, que aprovechan la situación para abusar de otros, abundan.

El estreno de la séptima entrega es uno de los sucesos televisivos más esperados del año, y es que en éste, uno de los personajes principales morirá a manos de Negan, el nuevo chico malo del programa.

The Walking Dead, producida por Frank Darabont, deriva de una serie de historietas, creadas por Robert Kirkman y Tony Moore —quien luego fue reemplazado por Charlie Adlard—.

Fear The Walking Dead es una serie que deriva del programa original, al cual sigue a una familia de California que se enfrenta al inicio de la infección zombie.