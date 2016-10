“La chica del tren” encabeza taquillas

“The Birth of a Nation”, con decepcionante estreno

NUEVA YORK, 9 de octubre.- Impulsada por la popularidad del éxito literario de Paula Hawkins, la adaptación de “The Girl on the Train” encabezó las taquillas el fin de semana con 24.7 millones de dólares, de acuerdo con cálculos de los estudios difundidos el domingo.

Menos éxito tuvo “The Birth of a Nation”, la historia del esclavo de raza negra que se sublevó, Nat Turner, y que se estrenó en Estados Unidos y Canadá con decepcionantes 7.1 millones de dólares.

“The Girl on the Train”, un relato psicológico protagonizado por Emily Blunt, atrajo a un número importante de mujeres a las salas de cine, quienes representaron 68% de la audiencia. La película trata de una mujer alcohólica de los suburbios que se ve involucrada en una misteriosa desaparición.

“The Birth of a Nation” tuvo un record de 17.5 millones de dólares en su estreno en el Festival de Cine de Sundance. Pero una acusación de violación que volvió a surgir contra el director y la estrella Nate Parker opacó el estreno en cines. Parker, quien se dice inocente, fue exonerado en 2001.

Estimado de ingreso en taquilla del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con comScore. Entre paréntesis la cifra de ingresos en la taquilla extranjera donde estaban disponibles las cifras.

1. “The Girl on the Train”, 24.7 millones de dólares (16.5 millones en taquilla internacional)

2. “Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children”, 15 millones (42.5 millones en taquilla internacional)

3. “Deepwater Horizon”, 11.8 millones (10,6 millones en taquilla internacional)

4. “The Magnificent Seven”, 9.2 millones (6.9 millones en taquilla internacional)

5. “Storks”, 8.5 millones (9.7 millones en taquilla internacional).

6. “The Birth of a Nation”, 7.1 millones

7. “Middle School: The Worst Years of My Life”, 6,9 millones

8. “Sully”, 5.3 millones (3.2 millones en taquilla internacional)

9. “Masterminds”, 4.1 millones

10. “Queen of Katwe”, 1.6 millones de dólares.