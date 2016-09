Maná recuerda a Juanga en Monterrey

MONTERREY, 31 de agosto.- La banda mexicana Maná fue la encargada de ofrecer el primer concierto en el Auditorio Pabellón M, recinto recién inaugurado en la ciudad de Monterrey, en donde con un lleno total, se encargó de hacer un repaso de su carrera musical.

En punto de las 21:30 horas sonarían los primeros acordes de Manda una señal para interpretar después su tema La Prisión, haciéndose acompañar de un juego de luces en el escenario y una pantalla rectangular como fondo, proyectando distintas imágenes en cada tema.

“Muy buenas noches Monterrey esta noche nos la queremos pasar de poquísima con una gente con la que siempre nos la hemos pasado bien. Esto es Corazón espinado” fueron las primeras palabras que Fher diría al público asistente, lo que arrancaría los aplausos en el lugar y que más de una persona se parara de su butaca para bailar.

Le seguirían temas como Oye mi amor, Labios compartidos, Adicto a tu amor y Mi verdad. De buen humor, con Fher brincando por el escenario e intercambiando palabras con sus fans, brindando con tequila y hasta solos de guitarra, el repertorio sería completado con otras canciones como Mariposa traicionera y Me vale todo, que nuevamente pondría al público de pie.

El vocalista del grupo se tomó el tiempo para dedicarle unas palabras al recién fallecido Divo de Juárez, de quien cantaron un tema en un Mtv Unpluged y que sería acompañado con el mensaje “Gracias por cantar mis canciones, Juan Gabriel” en las pantallas. “Quiero decirles que esta canción es de uno de los mejores compositores que ha dado México en su historia, prolífico, inspirado, iluminado, hace poquito también se fue a las estrellas y vamos aquí, en este pedacito del planeta a cantarle donde quiera que él esté” donde después interpretaría Se me olvidó otra vez.

fullsizerender.jpg

Como quisiera, No ha parado de llover y Bendita la luz, dónde decidirán subir a una fan del público, quien la cantaría sentada a su lado. La noche culminaría hora y media después con su popular canción Rayando el sol, para abandonar momentáneamente el escenario y luego de que el público pudiera otra, regresar a cantar El muelle de San Blás y Clavado en un bar.

lsm

Tags