Cecilio debuta con gol

De la mano de su flamante refuerzo, América obtuvo su primer triunfo del torneo

Ciudad de México, 28 de enero.- Llegó el refuerzo y con él el triunfo y los primeros puntos en el torneo. Cecilio Domínguez tuvo un debut soñado al anotar su primer gol con América, que venció 1-0 al Veracruz para salir del fondo de la tabla general.

Intentó, ya había advertido minutos atrás cuando buscó hacer un golazo, pero fue hasta el 61’ cuando Renato Ibarra condujo la pelota 25 metros y metió un centro excelso para la llegada de Cecilio a segundo poste, el paraguayo se tendió de palomita y empujó la pelota para abrir el marcador ante el alarido de la afición que ya lo comienza a ubicar como un ídolo.

Y es que el trámite del partido no fue nada fácil para el equipo de Ricardo La Volpe, que en varios momentos sufrió y que se quedó muy cerca de irse abajo en el marcador en el primer tiempo de no haber sido por una garrafal falla de Eduardo Herrera, quien solo frente al marco no supo definir.

América aún se ve endeble, tanto en ataque como en defensa, pues Darwin Quintero, Peralta e Ibarra tuvieron opciones, pero ninguno parece tener la puntería fina.

Del otro lado, Veracruz tiene un orden importante, aunque da la impresión que bien podría tener un poco de soltura al frente, ya que después de haber recibido el gol, el Maestro Reinoso adelantó líneas y puso en serios predicamentos a las Águilas con una chilena que pasó apenas arriba y un cabezazo que dio en el poste derecho de Marchesín.

Tal fue el nervio que le puso el equipo visitante a la portería local que los cambios de La Volpe fueron para mantener el orden con la entrada de Javier Güemez y Chepe Guerrero, además de los airados reclamos del timonel cuando vio que agregaron cuatro minutos de compensación.

En la contra, las Águilas tuvieron opción de sentenciar, pero Melitón derribó a Silvio cuando ya lo había driblado y el silbante no pitó la falta en un claro error arbitral.

Ahora América tendrá una “gira” por el occidente del país que incluye un partido de Copa MX ante Coras, visitas a Monarcas y a Jaguares, por el pendiente de la fecha 1.