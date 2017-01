América cierra filas: No descartan otro refuerzo para el Clausura 2017

CIUDAD DE MEXICO, 23 de enero.- Ricardo Peláez, presidente deportivo del América, consideró que es difícil que puedan incorporar a un jugador más para el Torneo Clausura 2017, a falta de poco más de una semana para que se cierren los registros.

El nombre del volante rumano Alexandru Maxim se unió a los nombres del argentino Sebastián Blanco y del argentino de origen polaco Alexander Szymanowski, como posibles refuerzos, de los cuales parece ninguno llegará.

Complicado traer un jugador más, en las posiciones que se pretende, son jugadores importantes y los tendrá que ver, reincorporamos jugadores de fuerzas básicas que teníamos prestados”, indicó.

Sobre uno de los refuerzos que llegaron para el presente certamen, el portero argentino Agustín Marchesín, señaló que confía en su capacidad, pese a las críticas que ha recibido.

Marchesín es uno de los mejores porteros que hay en mi vida, por eso está aquí; joven con muy buenas cualidades, va a sumar al proyecto, lo sabe, se lo dije y está muy ilusionado”, sentenció.



LAS ÁGUILAS, EN EL SÓTANO

América, que no tiene puntos en el Clausura 2017 de la Liga MX, sin embargo, Peláez está tranquilo y confía que el equipo se recuperará para luchar por los objetivos trazados.

Siempre ha sido así, estoy tranquilo; sé que los objetivos son los mismos, el técnico también lo sabe, acabo de hablar con él. Mañana, ya con Cecilio Domínguez incorporado como opción, el técnico decidirá, vamos a ganar el próximo sábado y nos vamos a levantar muy rápido”, aseveró.

Recordó que el semestre anterior hubo muchas críticas y que inclusive tuvieron que cesar a Ignacio Ambriz de la dirección técnica, para enmendar el camino y “llegamos hasta la final”.

El dirigente explicó que para él puede ser “normal” que el equipo esté lejos de su mejor desempeño, algo que, reiteró, empezarán a componer en su siguiente duelo.

Lo considero hasta cierto punto normal, que no halle el funcionamiento, pero el sábado podemos revertir la situación porque sé que la capacidad del equipo es para mucho más, por lo menos en Copa MX se logró un triunfo”, apuntó.

Explicó que no ha platicado con los jugadores sobre la situación que vive el cuadro azulcrema, ya que prefiere hacerlo con la cabeza fría.

No me gusta en caliente, después de un partido, hablar; el equipo descansó dos días, pensando que viene una seguidilla de partidos muy importante, entonces las pocas vacaciones que tuvieron decidimos darle dos días y mañana vamos a platicar”, sentenció.

Respecto de la discusión que sostuvieron el paraguayo Pablo Aguilar y el argentino Paolo Goltz en el duelo ante Tigres de la UANL, indicó que “eso lo considero más normal, son discusiones que se dan”.

América comenzará este martes con sus trabajos de preparación de cara al duelo que sostendrán con Tiburones Rojos de Veracruz el sábado, cuando se presenten ante su gente en el estadio Azteca, en juego de la fecha cuatro del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.