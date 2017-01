Ante Costa Rica, en el Azteca

Confirma Santiago Baños primer duelo del Hexagonal, pero de existir más sanciones se analizará el tema

CIUDAD DE MEXICO, 12 de enero.- El director deportivo de la Selección Mexicana, Santiago Baños, confirmó que el primer partido de la Selección Mexicana como local en el Hexagonal a disputarse en marzo próximo, se jugará en el Azteca. Dicho duelo será ante Costa Rica, que actualmente es líder de la clasificación.

Sin embargo, Baños adelantó que de continuar las multas de la FIFA por los gritos de “Ehhh.... p”, se analizará sacar a la Selección de la capital, para evitar un veto al Estadio Azteca.

“Por lo pronto el de marzo lo jugaremos en el Azteca, los de junio ya tendremos tiempo para decidir. Nos gustaría jugar toda la eliminatoria si se puede, es nuestra casa, pero tenemos que pensar en el punto de las multas, si seguimos con ese problema alguna situación tenemos que tomar. No sé si sea conveniente sacar un partido de la Selección del Azteca por eso, pero esperemos que eso termine pronto; a nadie le gusta eso”, agregó.

Baños lamentó que la gente no haga caso de terminar con ese grito, pese a los constantes intentos de la Federación de hacer conciencia entre los aficionados, sobre las multas y problemas que le puede traer al Tri. Además, agregó que ya han hecho apelaciones ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte por las sanciones establecidas por la FIFA.

“La verdad que no podemos hacer nada, hemos invitado a la gente a que pare y no ha funcionado desafortunadamente. Si siguen las multas, el siguiente escalón es un veto; estamos preocupados y no quisiéramos llegar a ese punto”, finalizó a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México.

Baños estuvo presente en Las Vegas junto al entrenador Juan Carlos Osorio, para presentar el duelo amistoso ante Islandia en febrero próximo.