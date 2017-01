Hugo Sánchez: “CR7 nos ha superado a todos”

CIUDAD DE MEXICO, 30 de diciembre.- El exfutbolista mexicano, Hugo Sánchez, quien durante la década de los 80 brilló con el Real Madrid, tuvo una entrevista en la redacción de MARCA donde habló sobre el momento futbolístico que vive el club blanco, sobre todo el nivel que esta mostrando Cristiano Ronaldo.

“Es verdad que Cristiano nos ha superado a todos. Seguirá marcando y se colocará en el número uno de lejos. En mi olimpo de goleadores del Madrid veo a olimpo a (Alfredo) Di Stéfano, (Ferenc) Puskas, Raúl (González), Cristiano... pero, por ejemplo, Santillana nunca fue Pichichi y metió muchos tantos. Como (Iván) Zamorano”.

Hugo Sánchez fue cinco veces seguidas ‘Pichichi’ en España, uno con el Atlético de Madrid y cuatro con el Real, sus números son sorprendentes, pero el portugués lo ha superado y esto piensa el exdelantero mexicano.

“Sí, me congratulo de que sea él, y también me gusta mucho el progreso que se ha hecho en la protección de los jugadores, en cuanto a golpes que reciben, por ejemplo. Los buenos son cuidados y eso está bien. Se les protege mucho. Hay tantas cámaras que se destapa toda la violencia. Antes el balón iba por un lado y te estaban pegando un codazo por otro, y nadie se enteraba”.

También habló de la evolución de fútbol, en la que tal vez hubiera podido marcar más goles de los que metió.

“No me gusta comparar, es una falta de respeto a otras generaciones, anteriores y posteriores a la mía. Sólo digo una cosa: los grandes goleadores meten goles en cualquier época, eso seguro. (Francisco) Gento, Di Stéfano, Raúl, Cristiano... hubieran triunfado siempre”.

Para finalizar comentó su sentir por el rol actual que vive en el Real Madrid.

“Sí me gustaría ayudar más, y (Emilio) Butragueño, cada vez que va a México, me lo pide, y lo hago feliz. Estuve como embajador de La Liga, pero por diferencias laborales, me desvincularon como embajador. Pero sí, oficialmente no soy nada del Madrid, y me encantaría tener vínculo con el club que siempre amé. Florentino lo sabe.