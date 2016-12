América, en un dilema

FIFA confirma: Dos amarillas en Mundialito y no juegan final MX

YOKOHAMA, 16 de diciembre.- Un tercer lugar en el Mundial de Clubes, o la final del torneo Apertura mexicano.

Ese es el dilema que encara el técnico del América, Ricardo La Volpe, cuando el conjunto mexicano enfrente el domingo a Atlético Nacional de Colombia en el partido por el tercer lugar del Mundial de Clubes en Japón.

Apenas cuatro días después del duelo en Yokohama, el América choca con Tigres de Monterrey en el partido de ida por la final del Apertura, que fue pospuesta por la participación de las Aguilas en el campeonato internacional. El encuentro de vuelta será el domingo, día de Navidad.

“Queremos este tercer puesto y luego la liga. Sería un broche de oro al año del centenario”, expresó el zaguero americanista Paolo Goltz. “Queda otro partido importante aquí, y cuando volvamos a México tenemos esos otros encuentros. Los vamos a preparar con toda la seriedad y con la cabeza bien enfocada para arrancar otra racha de victorias”.

La Volpe no ha dado pista sobre la alineación que utilizará ante el campeón de Sudamérica. De todas formas, podría no arriesgar a Goltz, su compatriota argentino Rubens Sambueza y el zaguero paraguayo Bruno Valdez, todos amonestados en el Mundial de Clubes y que, por el reglamento del torneo, quedarían suspendidos para el partido de ida de la final local si reciben otra tarjeta amarilla el domingo.

“Es un reglamento medio extraño pero así es, ya lo conocemos y así es, tendremos que tomar las precauciones”, indicó Ricardo Peláez, presidente deportivo de las Águilas.

El América busca igualar el mejor resultado para un club mexicano en este campeonato, el tercer lugar que consiguieron Necaxa (2000) y Monterrey (2012).

Las Aguilas cayeron el jueves 2-0 ante Real Madrid en la segunda semifinal, un resultado que estaba en todos los pronósticos. El revés frenó una racha invicta de 15 partidos del América.

“Sabíamos que no podíamos cometer errores, y esos dos se dejaron sentir”, expresó Goltz.

Nacional, en cambio, estuvo en el lado equivocado de la gran sorpresa del torneo, al perder 3-0 frente al anfitrión Kashima Antlers.

Para colmo, el equipo dirigido por Reinaldo Rueda fue víctima del primer penal pitado con la asistencia del video.

“Veníamos por la final, no logramos el objetivo y eso produce mucha tristeza”, afirmó Rueda, cuyo contrato expira el mismo domingo y quien no ha confirmado su continuidad con Nacional. “Tenemos que terminar con dignidad”, agregó el timonel.

Rueda indicó que se someterá a una operación de la columna cuando regrese a Colombia, y por eso se plantea su continuidad con Nacional.

“He estado pensándolo por el tema de mi salud, si tengo que hacer una pausa o si tengo que seguir asumiendo”, señaló. “Igual la organización (Grupo Ardila) y el equipo quieren brindarme todo el espacio para que me enfoque en el tema de mi salud y poder seguir. Vamos a ver, el caso es tomar la mejor decisión para el bien de todos”.

El equipo de Rueda dedica su participación en el torneo a Chapecoense, el club al que no llegó a enfrentar en la final de la Copa Sudamericana porque la mayoría del plantel brasileño murió al estrellarse el avión que los transportaba a Medellín.