Continúa la “maldición” del líder

Tijuana, jugando con un elemento menos soñó y tuvo en sus manos la clasificación, pero León finiquitó al final

TIJUANA, 26 de noviembre.- Xolos de Tijuana se quedó en el camino para acceder a las semifinales del Apertura 2016, pues cayó 3-2 (3-5 en el global) contra el León.

El partido se llenó de polémica apenas comenzando ya que apenas al minuto 8 el silbante observó una jugada en el área, pero no marcó nada, por lo que todos los jugadores de Xolos se le fueron encima y hasta que conversó con uno de los auxiliares marcó el penalti el cual marcó Dayro Moreno al 12’.

Xolos sufrió de la expulsión de su director técnico Miguel Herrera y quedaron en desventaja numérica al 16’ cuando Vitor Gomes recibió la roja.

Pese a tener sólo 10 jugadores en el campo, Tijuana no se rindió y salió a buscar ese gol que le diera un poco más de seguridad en el juego y ese tanto cayó hasta el 40’ cuando Yasser Corona recibió un balón en el área y sacó un potente disparo a un metro del arquero, quien ya no pudo hacer nada para detener el balón.

Justo antes de terminar la primera mitad cayó el tercero de Xolos producto de un balón que quedó en el área y llegó Guido Rodríguez para disparar de derecha a portería.

Para la segunda mitad, Xolos se mantuvo presionando al rival, aunque León también comenzó a tener iniciativa; sin embargo, ninguno de los dos lograba generar jugadas de peligro en el área contraria.

No fue hasta el minuto 72 que el León estuvo cerca de hacer el tanto que le diera el pase a la siguiente ronda luego de que Navarro mandó un centro para Boselli, pero éste no pudo rematar a puerta.

Poco a poco León comenzó a presionar más a los Xolos, hasta que llegó el gol que necesitaban para acceder a las ‘Semis’ cuando Mauro Boselli recibió un centro y mandó un potente remate de cabeza que fue imposible de detener para Federico Vilar al 80’.

Xolos quedó completamente borrado de la cancha del Caliente tras el gol de La Fiera, por lo que los visitantes aprovecharon el momento para sepultar a los locales con un gol de Montes al 85’.

Finalmente, León continuó presionando ya en los últimos minutos, pero ya no pudo generar más jugadas que pusieran en aprietos a la defensa de Xolos.