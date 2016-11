En Chivas hay una dictadura

Ricardo La Volpe responde a directivo rojiblanco, previo al Clásico

CIUDAD DE MEXICO, 22 de noviembre.- Ricardo Antonio La Volpe, técnico del América, respondió fuerte al directivo rojiblanco Mariano Varela para asegurar que las palabras que vertió –en donde dijo que el “Bigotón” sólo habla bien del arbitraje cuando lo beneficia– fueron dirigidas y marcadas por la cúpula de Chivas.

Si bien trató de no engancharse en los días previos al Clásico Nacional para no enrarecer la serie que se dará en los cuartos de final, el timonel azulcrema no pudo contener su sentir y con el conocimiento que tiene de la institución tapatía, explicó que mucho de lo que se hace ahí está delineado por una cabeza.

Siento por dónde va. No me da lástima porque no es la palabra correcta, pero sí genera un sentir especial porque sé que las palabras no salen de la propia boca, sino que son mandadas, eso lo sé perfectamente. Conozco muchos jugadores que salen de ahí y sé cómo se comportan porque hay una autoridad, una dictadura”, comentó.

La Volpe recordó los beneficios que recibió el Rebaño en los últimos juegos de la temporada por decisiones arbitrales cuestionables que llevaron a que acabara con un hombre de más en los partidos frente a Puebla, Pachuca, León y Necaxa.

“Están mandando un mensaje con mentiras, en los últimos partidos Chivas terminó siempre con un jugador de más, entonces creo que hay una cosita que está a su favor, no lo están perjudicando y a nosotros nos han venido afectando últimamente”.

Por otra parte, el estratega evitó caer en un juego de palabras con Jorge Vergara, quien constantemente lo ha atacado en fechas recientes al grado de que lo calificó como un “hablador”, sin olvidarse del problema legal que tiene con una podóloga que ya no trabaja en la institución tapatía.

“Si me pongo hablar con alguien es con quien puedo tomarme un café y con otras personas miro hacia la izquierda o a la derecha, no a dónde está. No me voy a poner a hablar de algo que no viene al caso. De dónde viene, se sigue, no tengo nada que opinar”.