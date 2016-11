El punto, lo único rescatable

México se complica otra vez en Panamá: Empata 0-0

PANAMA, 15 de noviembre.- México volvió a complicarse en territorio de Panamá y se debió conformar nuevamente con un empate sin goles el martes, en un partido por la segunda fecha de la ronda final de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF.

Panamá metió el acelerador sólo en los minutos finales, y su delantero Luis Tejada, recién ingresado, entusiasmó al público que colmó el graderío del Estadio Rommel Fernández, con una media chilena que neutralizó el arquero Guillermo Ochoa en el área.

Aunque no pasó a más, esa jugada en los tramos finales recordó el tanto de media chilena que el mismo “Matador” Tejada le hizo a México para el empate aquí 1-1 en las eliminatorias para el Mundial de 2006. De igual forma, trajo a la memoria un gol de tijera que Raúl Jiménez logró en el Estadio Azteca para que el “Tri” derrotara 2-1 en los últimos instantes a la selección canalera en el hexagonal para Brasil 2014.

Pese a que ambas selecciones disputaron un encuentro deslucido, el resultado no es necesariamente malo para ninguna. México se ubicó en el segundo puesto del hexagonal, con cuatro puntos, a dos de Costa Rica, que se colocó en la cima tras apabullar 4-0 a Estados Unidos.

Panamá tiene también cuatro unidades, y es tercero por diferencia de goles. Los tres primeros avanzarán directamente a Rusia 2018 y el cuarto disputará un repechaje contra una selección asiática.

El hexagonal entra en un receso hasta marzo.

México no derrota a domicilio a Panamá en partidos eliminatorios desde hace 16 años.