¡Basta de fantasmas!

Goleada ante Chile ha quedado atrás y el Tri está motivado para enfrentar a Panamá

PANAMA, 14 de noviembre.- Los jugadores de México insisten que el 7-0 ante Chile quedó atrás y que su resonante triunfo a domicilio contra su archirrival Estados Unidos los ha llenado de motivación con miras a su difícil choque del martes en casa de Panamá por la segunda fecha de la ronda final de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF.

“Creo que aquí hay mucha gente que cree en lo paranormal, en muchos fantasmas y nos recuerda mucho el pasado”, dijo el delantero Javier Hernández previo a un entrenamiento ligero en el Estadio Rommel Fernández, sede del partido.

“Chicharito” Hernández le hizo ver a la prensa que México, más que cargar ese fantasma de la goleada chilena en la pasada Copa América Centenario, está recargado de energías positivas después de derrotar el viernes a Estados Unidos 2-1 y terminar con una racha de cuatro reveses en partidos eliminatorios en Columbus, Ohio.

“Ahora estamos con el mismo objetivo y las mismas ganas”, agregó el delantero del Bayer Leverkusen.

México visita a un Panamá que también se apuntó un triunfo como visitante ante Honduras por 1-0 y que es un rival centroamericano que le complica la vida cada vez más, principalmente en partidos en feudo panameño.

Su última victoria como visitante se remonta al 1-0 por las eliminatorias al Mundial de Corea-Japón 2002. A aquel encuentro, realizado el 16 de julio de 2000, siguieron dos empates en el proceso clasificatorio a Alemania 2006 y Brasil 2014.

Los mexicanos conocen bien esos antecedentes y aceptan abiertamente el crecimiento de Panamá, pero sienten que la motivación tras vencer a su archienemigo de la zona, sumada a triunfos conseguidos después de mucho tiempo en Honduras y Canadá durante la fase anterior de esta eliminatoria, les da un valor añadido.

El timonel de México, Juan Carlos Osorio, dijo el lunes que México llega con el mismo objetivo con que viajó a Columbus.

“Nunca hemos jugado al empate. Consideramos que es un riesgo muy grande ir a defendernos”, señaló.

Evitó soltar prendas sobre el once titular, aunque confirmó que habrá al menos un par de modificaciones que no precisó respecto al equipo que ganó a Estados Unidos.

México tendrá la ausencia del delantero Carlos Vela, quien tras el triunfo del viernes regresó a España para esperar el nacimiento de su hijo. Tampoco contará con el mediocampista Andrés Guardado (lesión muscular) ni con el zaguero Carlos Salcedo, expulsado por doble amonestación en el choque ante los estadounidenses.

Después de todo, Osorio es conocido por rotar a sus jugadores pese a las críticas.

El timonel colombiano se nota relajado y eso tiene una razón: el triunfo ante Estados Unidos hizo que se alejaran de momento las recriminaciones recurrentes por el 7-0.

Dijo que México, tras su gran debut en el hexagonal, va a demostrar en Panamá que “tiene el talento y el coraje moral y físico para competir”.

Sobre Panamá, Osorio dijo que es un rival “compacto” y “bien trabajado”.

Panamá no podrá contar con su veterano central Felipe Baloy ni con el habilidoso volante Armando Cooper por acumulación de tarjetas, pero tendrá el regreso de su recuperado capitán y defensa Román Torres.

Su timonel colombiano Hernán Darío Gómez, probablemente variará su estrategia el martes en casa, respecto a la que usó en Honduras y que le rindió frutos, con cinco volantes y un solo hombre en punta: Blas Pérez. No se descarta que, en condición de local, salga con dos atacantes, flanqueados por dos volantes que también se suman a la ofensiva, entre ellos un dolor de cabeza para México: el habilidoso Alberto Quintero.

En la víspera, el “Bolillo” Gómez y Torres rompieron el protocolo y dieron declaraciones, en que resonaron las loas del estratega colombiano hacia el rival.

Gómez afirmó que México es el equipo más importante de la zona y que va a ir al Mundial.

“México jugando bien, mal o regular gana”, señaló.