Pat Perez gana el OHL Classic

El estadunidense, de ascendencia mexicana, gana la décima edición del torneo, mientras Oscar Fraustro fue el representante nacional mejor ubicado

PLAYA DEL CARMEN, 13 de noviembre.- Caballo que alcanza gana. El estadounidense Pat Perez conquistó el Mar Caribe al ganar el OHL Classic del PGA Tour.

De abuelo mexicano, Perez continuó con su buen juego para concluir el campeonato con 21 tiros bajo par. “Estoy muy contento de ver y escuchar a un público así”, exclamó el golfista.

“Empezaron a gritar mi nombre. Me siento muy honrado que la gente sienta una cercanía así conmigo por mi apellido y mi sangre mexicana”. Mientras que Gary Woodland, quien fue líder por dos días consecutivos, terminó en el segundo lugar.

El campeón arrancó el hoyo 1 de la mejor forma: un birdie, para sumar cinco en total y solamente conectó un bogey, en el 14.

Es la segunda vez que el oriundo de Arizona se lleva a su casa el famosos trofeo del Camaleón, la primera fue en el 2009. “Tuve una mejor sensación que hace siete años, sigo sin creérmela”.

Perez tuvo una cirugía en el hombro en marzo y su única preocupación era si alguna vez iba a poder regresar a los campos. “Cuando tienes una operación piensas en todo. Pero tuve una gran recuperación y la paciencia para poder estar listo en el momento necesario, es por esto que este triunfo es muy valioso para mí”.

La clave para el norteamericano fue, sin duda, el sábado al terminar a un solo golpe del primer sitio.

Woodland tiró los bogeys que no había pegado en los últimos tres días del OHL Classic. En el primer turno del domingo, el norteamericano mandó la bola muy a la derecha, complicándose el hoyo, que lo terminó en un buitre. Otros dos más lo acompañaron en su recorrido por el campo, mientras que sólo pudo conseguir tres pájaros. “Me voy decepcionado por el final”, declaró a los medios.

“Esto sigue y tendré que mejorar en varios aspectos para mantener el buen juego”.

Scott Piercy dejó la oportunidad de colarse en la segunda posición, tras un espantoso doble bogey en el último hoyo. El norteamericano cayó en el césped largo y no pudo meter la bola en el green, si eso no era suficiente, falló un putt hecho y concluyó el torneo carisbajo y en cuarto lugar. Fue así que el escocés Russell Knox fue tercero.

El único mexicano que logró un lugar en el Top 20 en Playa del Carmen fue Óscar Fraustro quien, en unos muy buenos tres días, alcanzó meterse en el puesto 13 del campeonato. Ocho birdies consiguió el capitalino ayer, para ganar por tercer año el premio del mejor nacional en el OHL Classic.

Fraustro pudo tener una mejor tarjeta, sin embargo tiro para doble bogey en el hoyo 14, y perdió la oportunidad de sellar su nombre en los mejores 10 en Mayakoba

Asimismo, Abraham Ancer y Carlos Ortiz quedaron empatados en el sitio 55, ambos con una tarjeta de ­5.

El fin de semana no fue lo esperado para Ancer. El tamaulipeco concluyó el domingo con un score sobre par. Mientras que el tapatío apenas tiro para quedar ­1.

Con estos resultados, México comenzará el 2017 con ningún tricolor con tarjeta PGA Tour y sólo el mejor en el ránking mundial tendrá un lugar en el Bosque Championship.