Mucho optimismo

CIUDAD DE MEXICO, 12 de noviembre.- Por primera vez en 11 años México comenzó con el pie derecho la ronda final de las eliminatorias rumbo a un Mundial al imponerse por 2-1 sobre Estados Unidos en Columbus, una aduana donde había caído en sus últimas cuatro visitas por idéntica pizarra de 2-0.

Los mexicanos no iniciaban ganando un hexagonal final desde el 2005, cuando la selección dirigida por el argentino Ricardo La Volpe se impuso en Costa Rica por 2-1 previo al Mundial de Alemania 2006. Igual de importante fue aniquilar la pesada racha de cuatro derrotas en Columbus que ya era motivo de burla de parte de sus acérrimos rivales de zona.

El ‘Tri’ logró su primer triunfo en suelo estadounidense en partidos eliminatorios desde 1972 y dio un paso grande en su camino hacia Rusia 2018. Algunas conclusiones del partido del viernes:

EL ETERNO MARQUEZ

Con 37 años de edad, el zaguero cada vez tiene que responder más frecuentemente a preguntas sobre su retiro. A diferencia del pasado, cuando amagó con irse del “Tri”, Márquez ahora responde que “por lo pronto estoy listo para el siguiente partido” sin querer adelantar si piensa en jugar la que sería su quinta Copa del Mundo en caso de que México se clasifique.

Márquez, como lo ha hecho a lo largo de su brillante carrera, volvió a ser el líder de la retaguardia donde es evidente que perdió velocidad, pero lo compensa con grandes recorridos, además de que le da al entrenador Juan Carlos Osorio una pieza que puede mover durante los encuentros como recuperador en medio campo sin tener que hacer cambios.

El gol del triunfo ante Estados Unidos, un certero cabezazo a los 89 minutos, fue el 17mo. de su carrera con la selección donde acumula 135 partidos, aún lejos de la marca de Claudio Suárez (177).

OSORIO NO VA A

NINGUN LADO

El entrenador colombiano se tambaleó luego del revés 7-0 que Chile le propinó a México en la Copa América Centenario, pero los dirigentes lo mantuvieron en el puesto a pesar de la presión de la hinchada. Luego de vencer a Estados Unidos a domicilio, el colombiano seguramente concluirá el hexagonal en el banquillo y si todo mantiene su curso, dirigirá en Rusia 2018.

Osorio, criticado por sus constantes rotaciones de jugadores, puso sobre el campo a lo mejor que tenía México y realizó una propuesta agresiva mandando al campo a Javier Hernández, Carlos Vela, Giovani Dos Santos y Jesús Corona, quienes bajo su mando jugaron juntos por primera vez y el premio fue un triunfo donde sus predecesores en el cargo habían salido con derrota.

México ahora visitará Panamá y luego tiene tres partidos en casa ante Costa Rica, Honduras y Estados Unidos.

Si el ‘Tri’ logra triunfos en todos ellos alcanzaría 15 puntos y prácticamente estaría clasificado a Rusia 2018.

Esa cifra le bastó a Honduras para terminar tercero en el hexagonal y clasificarse a Brasil 2014.

EL REGRESO DE VELA

Por primera vez desde que asumió el cargo en octubre del año pasado, Osorio convocó al delantero de la Real Sociedad, Carlos Vela, quien lució cómodo jugando por la banda derecha y dio uno de sus mejores partidos en su historia reciente con México.

Vela fue desequilibrante, sobre todo en la primera mitad, en el sector que usualmente ocupa Javier Aquino, baja por lesión.

El delantero de 27 años se asoció muy bien con Dos Santos, con quien fue pareja en la delantera campeona mundial en el Sub17 de Perú 2005, y abasteció de buenos balones a “Chicharito” Hernández, quien la noche del viernes estuvo con la pólvora mojada.

Si Vela mantiene ese nivel y la actitud, Osorio tendrá muchos problemas para mandarlo al banquillo.

LA PORTERIA SIGUE

SIN DUEÑO

Alfredo Talavera fue el elegido por Osorio para defender los tres palos ante Estados Unidos, pero el arquero de Toluca no tuvo una de sus mejores noches y se le vio muy nervioso en momentos clave del partido.

Talavera, quien fue suplente en el Mundial de Brasil, es considerado por muchos como el mejor portero mexicano del momento, pero cuando juega para la selección el puesto le ha quedado grande. Ante Panamá es muy probable que Osorio mande al campo a Guillermo Ochoa.

SALCEDO Y EL FUTURO

El zaguero de 23 años Carlos Salcedo entró de relevo por la lesión de Andrés Guardado pero le alcanzó para mostrar porque fue fichado por la Fiorentina de Italia y porque se perfila como el futuro de los mexicanos en la zaga central.

El ex jugador de Chivas apenas jugó su sexto encuentro con la camiseta nacional, la mayoría han sido desde que Osorio asumió el mando del ‘Tri’, y seguramente seguirá siendo un regular en convocatorias próximas.

Salcedo tiene un problema con su temperamento que le costó varios juegos cuando estaba en el fútbol mexicano y que lo dejó fuera en los minutos finales del partido ante los estadounidenses. Corrigiendo eso, el jugador parece tener un futuro brillante con la selección azteca.