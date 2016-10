Mourinho iría por Héctor Herrera: Medios

Ciudad de México, 11 de octubre.- En el ajedrez del estratega del Manchester United se contempla una millonaria pieza tricolor.

De acuerdo con el portal Tuttomercatoweb, el estratega portugués José Mourinho haría el intento de fichar al mexicano Héctor Herrera, actual mediocampista del Porto.

Desde el pasado mercado de piernas en Europa, Herrera habría recibido un par de ofertas para salir del balompié luso, donde el Napoli de la Serie A habría sido uno de los clubes más interesados en sus servicios.

Sin embargo, el conjunto italiano no le llegó al precio al ex jugador de los Tuzos del Pachuca, quien actualmente está tasado en casi 17 millones de dólares, cifra que no sería un problema para los ‘Red Devils’.

¿Se extinguen los ‘dragones mexicanos’?

Atractiva es la fórmula de los “dragones mexicanos” en la Primeira Liga, que en la Bundesliga ya estarían preparando la caza de invierno.

El pasado viernes, el rotativo alemán Bild aseguró que el veracruzano Miguel Layún está en la mira del Borussia Dortmund, conjunto que estaría dispuesto a desembolsar más de 13 millones de dólares por su carta.