Están motivados

Fabián, Dos Santos y Pulido quieren aprovechar oportunidad en su regreso al Tricolor

CIUDAD DE MEXICO, 4 de octubre — Los amistosos ante Nueva Zelanda y Panamá se presentan como una gran audición para cuatro jugadores que en el pasado fueron habituales en la selección mexicana, y que han sido relegados por diversos motivos desde que el colombiano Juan Carlos Osorio asumió el cargo de entrenador el año pasado.

Los hermanos Giovani y Jonathan Dos Santos, Alan Pulido y Marco Fabián están de regreso en el equipo mexicano que el sábado enfrentan a Nueva Zelanda en Nashville, Tennessee, y tres días más tarde choca ante Panamá, en Houston, Texas.

Esos dos partidos son los últimos antes del inicio del hexagonal final de la CONCACAF rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Para encarar los dos compromisos, el entrenador Osorio dejó fuera de esta cita a varios referentes de ligas europeas como Javier “Chicharito” Hernández y Andrés Guardado, para darle oportunidad de ganarse un puesto a otros jugadores, entre esos los Dos Santos, Pulido y Fabián.

“Es una oportunidad importante estos dos partidos ante Nueva Zelanda y Panamá, hay que aprovecharla al máximo porque el hexagonal está encima, luego viene la Confederaciones y para eso estamos aquí, para ganarnos un lugar”, dijo Jonathan Dos Santos, volante del Villarreal español.

El menor de los hermanos Dos Santos declinó jugar en la Copa América Centenario para poder concentrarse con su club. Osorio dijo que fue un acuerdo entre ambos pero ya no lo volvió a requerirlo para los últimos dos partidos de la fase de grupos de la eliminatoria. Su hermano Giovani dijo que en México no valoraban la calidad de Jonathan.

“Yo siempre me he sentido valorado en mi país, pero es mi hermano y siempre me defenderá y querrá lo mejor para mí”, agregó Jonathan. “Este llamado luego de un año me tiene feliz porque las cosas están saliendo bien en el Villarreal y aquí me estoy ganando la confianza. Pero sí quiero decir que me siento valorado y arropado por selección y mi afición”.

Giovani Dos Santos, quien juega para el Galaxy de Los Angeles de la MLS, tampoco quiso jugar en el torneo continental y el entrenador colombiano lo dejó fuera también para las eliminatorias.

Osorio aclaró que la decisión de no acudir no fue aprobada por él.

Dos Santos, mundialista en Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014, ha cumplido con una buena temporada en la liga estadounidense donde suma 14 goles.

Fabián, quien fue mundialista hace dos años y también fue pieza importante para ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, había sido convocado sólo para un partido de eliminatoria ante Canadá en marzo pasado, pero no fue requerido después de eso.

“Cada partido es importante, no hay que quitarle la importancia porque sean amistosos. Son partidos para mostrarte y ganarte un lugar, por eso hay que dejar todo en la cancha”, dijo Fabián.

México comienza el hexagonal con una dura visita ante Estados Unidos el 11 de noviembre y luego también irá a casa de Panamá.

“Hay que tomarlo como una motivación porque el 11 de noviembre todos queremos estar ahí”, añadió el volante del Eintracht Frankfurt. “Este es el último examen para todos los que buscamos llegar a esa fecha”.

El jugador suma tres goles en cinco fechas en la Bundesliga.

El caso de Pulido es diferente. El delantero fue mundialista en Brasil 2014, aunque no jugó, y no había estado en selección por problemas fuera de cancha con su club Tigres, con quien sostuvo una batalla legal que terminó recientemente con su fichaje para Chivas.

“Estoy contento de volver, extrañaba estos momentos luego de todo lo que pasó”, dijo Pulido. “Todos saben que en Europa tuve poca participación luego volví a un equipo grande como Chivas y los ojos volvieron a apuntar a mí y gracias a eso estoy de vuelta en la selección. Es una motivación importante porque tenía tiempo de no estar y ahora que se viene la oportunidad hay que aprovecharla”.

México entrenará el miércoles en el Centro de Alto Rendimiento localizado al sur de la capital y viajará a Nashville el jueves.