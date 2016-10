Me pone feliz jugar con mi hermano: Jonathan Dos Santos

CIUDAD DE MEXICO, 3 de octubre, 03 de octubre.- Más que volver a la Selección Mexicana, a Jonathan Dos Santos le da gusto volver a compartir concentración con su hermano, Giovani, en el Tri.

Gio, en Los Ángeles con el Galaxy, y Jonathan Dos Santos, en el Villarreal, estarán con el equipo mexicano para los amistosos de esta Fecha FIFA frente a Nueva Zelanda y Panamá, el 8 y el 11 de octubre.

“Muy contento, eso (jugar con Gio) es lo que me pone más feliz, estar de nuevo en la Selección junto con él. Me dijeron que no hablara, me da pena, pero me dijeron que no hablara”, dijo el menor de los Dos Santos al llegar a México.

Aunque no podía dar entrevistas, se dio tiempo para mandarle un recado a la afición que lo apoya como parte del combinado azteca que dirige Juan Carlos Osorio.

“Muy contento por el cariño que (la afición) me tiene, pero perdón, no me dejan hablar… Voy a dar lo máximo siempre con la Selección y estoy feliz de estar aquí”, externó.

Jonathan Dos Santos no era convocado al Tri desde los juegos de elimimatoria ante Honduras y El Salvador en 2015.