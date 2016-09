Furch da triunfo a Veracruz sobre Pachuca

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de septiembre.- El argentino Julio Furch anotó un gol en la segunda mitad y Veracruz rompió una cadena de cinco partidos sin triunfo al vencer 1-0 al campeón Pachuca el viernes, en el primer partido por la octava fecha del torneo Apertura mexicano.

Furch recibió un centro del uruguayo Adrián Luna por la izquierda y conectó un remate de cabeza que entró pegado al poste izquierdo del arco de Óscar Pérez a los 74 minutos.

Fue el tercer gol de la temporada para Furch.

Veracruz, que había empatado sus últimos tres partidos y no ganaba desde la segunda fecha, alcanzó nueve puntos para ubicarse en el duodécimo puesto, a la espera de los demás resultados de la fecha.

Pachuca hilvanó tres encuentros sin victoria y se quedó con 13 puntos, aún en el segundo escalón de la tabla.

El uruguayo Urretaviscaya tuvo la mejor oportunidad de los “Tuzos” a los 28 minutos, cuando sacó un disparo que se fue ligeramente desviado del arco veracruzano.

En el arranque del segundo tiempo, a los 48, Furch tuvo una clara opción que no supo resolver con un remate de cabeza, pero cuando tuvo una segunda oportunidad no perdonó.

Pachuca estuvo cerca de empatar a los 83, con un disparo desde 25 metros de Emmanuel García que se estrelló en el travesaño. El rebote le quedó de frente a Erick Gutiérrez pero el zaguero Leobardo López realizó una atinada cobertura para desviar a tiro de esquina.

Los “Tuzos” tuvieron una última oportunidad con un remate de cabeza del estadounidense Omar González, que fue desviado sobre la línea de gol por Jesús Paganoni a los 86.