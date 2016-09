De los 11 mejores

Javier Hernández y Marco Fabián incluidos en alineación ideal de la jornada en la Bundesliga

CIUDAD DE MEXICO, 26 de septiembre — Los mexicanos Javier Hernández y Marco Fabián del Bayer Leverkusen y el Eintracht Frankfurt, respectivamente, fueron elegidos como parte del once ideal de la quinta fecha de la Bundesliga.

“Chicharito” tuvo una destacada participación con su escuadra, al marcar un “triplete” en la victoria de las “Aspirinas” (3­-2) sobre el Mainz 05 el pasado sábado.

Por su parte, Fabián colaboró con un tanto en el empate de las “Águilas” 3­-3 con el conjunto del Hertha Berlín, para cerrar una muy buena semana en su cuenta personal, al marcar dos goles y generar dos asistencias en tres partidos, de acuerdo con información difundida por la Bundesliga.

Rene Adler del Hamburger SV, Theodor Gebre Selassie del Werder Bremen, Joshua Kimmich del Bayern München, Vedad Ibisevic del Hertha Berlín, Oscar Wendt y Mahmoud Dahoud del Borussia Mönchengladbach y Lukasz Piszczek, Ousumane Dembele y Pierre­Emerick Aubameyang del Borussia Dortmund completan la alineación.

El mejor también en Twitter

El delantero mexicano del Bayer Leverkusen, Javier Hernández, fue electo por los fans como el mejor jugador de la quinta jornada de la Bundesliga, en una encuesta realizada en Twitter.

Según un comunicado oficial de Bundesliga, “Chicharito” ganó dicha elección al obtener el 84 por ciento de la votación, por encima de su compatriota el mediocampista Marco Fabián, del Eintracht Frankfurt, el defensor alemán Joshua Kimmich, del Bayern München y el atacante gabonés, Pierre Emerick Aubameyang del Borussia Dortmund.

Viaja a Mónaco con el Bayer

El delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández podría llegar al centenar de goles en Europa, cuando el Bayer Leverkusen enfrente este martes al líder del Grupo E de la Champions League, el AS Monaco.

El inicio de las “aspirinas” en el torneo continental no fue de la mejor manera, después de que el CSKA de Moscú remontara la ventaja de dos anaotaciones que tenía el conjunto alemán, en un par de minutos.

Para el conjunto del Principado, el comienzo de la Champions League fue de ensueño, tras ganar de visita al Tottenham Hotspur por 2-1, con goles del portugués Bernardo Silva y el francés Thomas Lemar.

Para la escuadra teutona, el panorama no pinta nada fácil, ya que se ha enfrentado en cuatro ocasiones en contra del Monaco con un saldo de tres derrotas y un empate, y con un registro de dos goles a favor por ocho en contra.

Los “princes” se ubican en la segunda posición de la Ligue 1, con cinco victorias, un empate y una derrota; además de 12 tantos marcados por cuatro recibidos. El equipo de la liga francesa se encuentra a sólo un punto atrás de la revelación del torneo, el OGC Nice.



Por su parte, el club de Hernández Balcázar, quien se perdió el inicio de la liga por lesión, se encuentra cuesta arriba dentro de la Bundesliga, al colocarse en el décimo puesto después de cinco partidos con dos ganados, un empate y dos derrotas.