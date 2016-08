Morata y Kroos dan triunfo al Madrid

BARCELONA, España, 27 de agosto.- Álvaro Morata marcó su primer gol en la liga española tras regresar al Real Madrid y el colombiano James Rodríguez disputó algunos minutos saliendo desde la banca para facilitar el sufrido triunfo del equipo blanco por 2-1 el sábado ante el Celta de Vigo.

La victoria madridista supo aún más dulce después de que el rival Atlético de Madrid, igualmente candidato al título, no pasara del empate 0-0 con el recién ascendido y también vecino Leganés.

Morata avanzó al Madrid a los 60 minutos, pero el chileno Fabián Orellana niveló a los 67 por el Celta y el ingreso del criticado James coincidió con el tanto de la victoria de Toni Kroos a los 81 para evitar el traspié de los “merengues”.

“Hoy jugamos así, así”, reconoció el técnico madridista, Zinedine Zidane, elogioso de James, de quien negó vaya a ser traspasado antes del cierre del mercado. “Le he visto bien. Sí se va a quedar. Estamos contentos. Los cambios aportaron”.

El Madrid jugó sin tres lesionados destacados: el portero costarricense Keylor Navas, el goleador francés Karim Benzema y el astro portugués Cristiano Ronaldo.

Pero ello no fue impedimento para confirmar su segunda victoria en las dos fechas disputadas, buena para colocarse líder provisional del campeonato con seis puntos.

El Atlético que dirige el argentino Diego Simeone solo acumula dos unidades tras firmar dos empates seguidos, mientras que el vigente campeón Barcelona visita al Athletic de Bilbao el domingo.

“Estamos enfadados. Hay que espabilar porque esto se nos va de las manos. Si seguimos así, vamos a pelear por el descenso. Toca seguir trabajando para volver a ser nosotros mismos”, criticó el delantero rojiblanco, Antoine Griezmann, quien no jugó la primera fecha por sanción.